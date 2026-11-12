Hatay Belen\'de zeytin toplarken dere yatağına düşen yaralı itfaiyece kurtarıldı

Hatay Belen'de zeytin toplarken dere yatağına düşen yaralı itfaiyece kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Belen ilçesinde zeytin toplamaya giden bir kişi dengesini kaybederek dere yatağına düştü. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde dere yatağına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kıcı mevkisinde zeytin toplamaya giden Y.K. dengesini kaybederek dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralanan Y.K'yi düştüğü yerden çıkardı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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