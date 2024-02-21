Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da istifa çağrılarının hedefi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş parti içinde tartışmaların hedefi olmuştu.
Kamuoyunda yer alan çeşitli iddialara rağmen CHP'nin adaylığına devam kararı aldığı Lütfü Savaş, "Biz sayın genel başkanla iki kez görüştük, sabahki görüşme 45 dakika kadar sürdü. İşte orada ben kendi iki anketimi çıkarınca o da buna karşılık dört anket çıkardı. O anketlerde büyükşehirde önde olmak ile birlikte bazı ilçelerde düşüş görünüyordu, benim elimdeki sonuçlarla uyumlu değildi.
Aynı gece 12'de davet ettiler. 1:30'da görüşme yaptık. Öpüştük, anlaştık. Ben Gazi Mustafa Kemal'in emanetinin Gazi Mustafa Kemal'in partisinde kalmasını istiyorum, ben 1 Nisan sabahı mutlu olacağım, niyetim sizin de mutlu olmanız dedim" ifadelerini kullandı.
Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Lütfü Savaş "Sosyal medyada çok manipülasyon var, onlardan etkilendiler, Sayın Genel Başkan'la yüz yüze konuşunca meseleyi çözdük ben CHP'ye geldiğimde AK Parti ile arasında Hatay'da 27 puandan fazla fark vardı, bu durumdayken seçimi aldık o nedenle esas iktidar kanadı beni istemiyor" dedi.
Son Dakika › Güncel › Lütfü Savaş, Özgür Özel'in masaya koyduğu anketlere kendi yaptırdığı anketlerle karşılık vermiş - Son Dakika
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