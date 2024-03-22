Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sahnede İtildi

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ'da bir kişinin kendisini itmesi sonucu sahneden düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Savaş, "Çok güzel bir coşkuyla bizi karşılayan Samandağ halkına hitap ederken tatsız bir olay yaşandı. Ben doktorum, yurttaşımız hasta. Onun tedavisi için de her şeyi yapacağım" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bugün Samandağ'da halkla buluştu. Savaş, sahnede konuşurken bir kişi sahneye atlayarak Savaş'ı iterek düşmesine neden oldu. Hadiseyi tatsız bir olay olarak niteleyen Savaş, kendisini iten kişinin psikiyatrik tedavi görmekte olduğunu belirtti.

Savaş'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün Samandağ- Yaylıca'da maalesef psikiyatrik tedavi gördüğünü öğrendiğimiz bir yurttaşımız, çok güzel bir coşkuyla bizi karşılayan Samandağ halkına hitap ederken tatsız bir olay yaşandı. Ben doktorum, yurttaşımız hasta. Onun tedavisi için de her şeyi yapacağım. Üzüntüsünü bildiren herkese, Samandağ ve Yaylıca halkına ve hasta kardeşimizin ailesine tüm destekleri için teşekkür ediyorum."