Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Haftası Etkinlikleri

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(HATAY)- Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği 'Gençlik Haftası' etkinlikleri, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 15 Mayıs'ta Antakya Emlak Konutları Konteyner Kent'te, bugün ise Defne Şükrü Kanatlı Konteyner Kent'te sportif ve kültürel aktiviteler organize etti.

GENÇLER SPORLA BULUŞTU

Sportif İşler Şube Müdürlüğüne bağlı spor hocaları, zumba, fitness, step, aerobik gibi popüler spor aktivitelerinin yanı sıra masa tenisi, satranç, basketbol, voleybol ve futbol gibi çeşitli spor dallarında düzenlenen etkinliklerde gençlerle buluştu.

İzleyicilerden büyük alkış alan Hatay Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ise katılımcılarla birlikte marşlar söyledi.

Etkinlikler sırasında, Kültür Daire Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim ve Sportif İşler Müdürlükleri'nde ücretsiz verilen kursların tanıtımı yapıldı.

HATAY'DA GENÇLER GÜLSÜN DİYE

Belediye yetkilileri, "Gençlik Haftası etkinlikleri, 19 Mayıs coşkumuzu artırırken, gençlerin fiziksel ve kültürel gelişimlerine de önemli katkılar sağladı. Belediyemiz 'Hatay'da Gençler Gülsün Diye' anlayışıyla bu tür etkinliklerle, gençlerin sosyal hayatını zenginleştirmek ve onların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını istiyoruz" açıklaması yaptı.