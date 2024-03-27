Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Kent Arşivi\'ndeki Binlerce Eseri Kurtardı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 2021 yılında kurulan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay Kent Arşivi'nde bulunan binlerce eserin tamamına yakın kısmını kurtardı. Hatay Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 250 adet Osmanlıca nadir eserin Türk Tarih Kurumu'nda muhafaza edilmesine karar verdi.
Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami'nin yanında yer alan tarihi Kuseyri Konağı'nda 2021 yılında hizmete başlayan arşivde yer alan ve enkazdan çıkarılan eserlerin büyük bölümü HBB ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı. HBB Kültür Yayınları'nın da yer aldığı eserler belediye ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
Hatay Kent Arşivi kütüphanesinde Osmanlı Dönemi'ndeki Hatay'a ait 120 bin adet belgenin dijital görüntüleri, 250 adet Osmanlıca kitap ve depremde vefat eden Hatay Araştırmacısı Mehmet Tekin'in bağışladığı 3 bin adet telif eser bulunuyordu.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Semiramis Kuseyri, Ferhan Kuseyri ve Aliye Kuşçu tarafından bağışlanan 250 Osmanlıca nadir eserin gerekli yazışmalar yapılarak Türk Tarih Kurumu'nda muhafaza edilmesine karar verdi.
Tarih Uzmanı, Hatay Kent Arşivi Kurucu Müdürü Dr. Ahmet Acar konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Depremden bir yıl önce kütüphanemizi YKS ve KPSS hazırlık öğrencilerinin kullanımına da açmıştık. Öğrencilerimiz sabah 7.00'den akşam 23.00'e kadar burada çalışmalarını gerçekleştiriyordu. Hatay'a dair ne kadar eser varsa Kent Arşivi'nde toplamaya başlamış ve binlerce esere ulaşmıştık. Eserleri çok özenli çalışarak kurtarabildiğimiz için mutluyuz. Binamız tamamlandığında tekrar hizmete açacağız."
Birçok öğrenci ve akademisyenin faydalandığı kütüphane EXPO HBB Yerleşkesi Hortikültür alanında kısmen hizmet vermeye başladı.
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