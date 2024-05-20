Hatay Büyükşehir İtfaiyesi Son Bir Ayda 2 Bin 830 Olaya Müdahale Etti

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(HATAY) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde son bir ayda 2 bin 830 olaya müdahale etti.

7/24 esasına bağlı olarak mesai yapan Hatay Büyükşehir İtfaiyesi; kaza, su baskını, yangın ve kurtarma gibi olaylara anında müdahale ediyor. Geniş araç filosu ve modern ekipmanları ile 15 ilçede hizmet veren ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimler sonrasında vatandaşların can ve mal kaybını önlemek amacıyla çalışıyor.

Çalışmalar kapsamında son bir ay içerisinde il genelinde ortaya çıkan 2 bin 830 vakaya müdahale eden HBB İtfaiyesi, yangınların yanı sıra yangın tatbikatı, arama kurtarma, trafik kazaları, doğal afetlerle mücadelede anında müdahalede bulundu.