Hatay'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 10 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
