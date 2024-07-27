Hatay'da 2 firari hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli ile firari hükümlüler B.S.K. ve B.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 hükümlü de cezaevine gönderildi.
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