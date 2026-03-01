Hatay\'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

HATAY Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Polis ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanması kapsamında çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Tüzel Kişilerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.Ç., İskenderun ilçesinde yakalandı. 'Basit Yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. ise Defne ilçesinde gözaltına alındı. 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 490 bin 730 TL adli para cezası karşılığında 2 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan Y.A. da Erzin ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi