Hatay'da 3 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ile "basit yaralama" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.Ü. ve C.E. ile "basit yaralama" suçundan aranan M.E. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen M.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.