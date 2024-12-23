Hatay'da 3 Zanlı Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan F.Y. ve D.U. ile hırsızlık suçundan aranan R.L. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen R.L. de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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