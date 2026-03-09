Hatay'da 5 Katlı Binada Yangın

1) HATAY'DA 5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

HATAY'ın Antakya ilçesinde 5 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıktı. Merdiven boşluğunda bulunan tesisat kabloları ile elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle binanın içi kısa sürede dumanla kaplandı. Panik yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında binada mahsur kalan yaklaşık 30 kişi ise itfaiye erleri tarafından tahliye edildi.

Yangın söndürülürken dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.