Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 6 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?