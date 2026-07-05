Hatay'da 8 Kaçak Göçmen ve 6 Organizatör Yakalandı

HATAY'da polisin takip sonucu durdurduğu iki araçta 8 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumlu ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde takip sonucu 2 aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde araçlardaki 8 kaçak göçmen ile 6 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, araç sürücülerine kural ihlallerinden 205 bin TL cezai işlem uygulanırken, araçlar trafikten menedildi.