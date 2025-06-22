Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Defne ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan Ş.S, F.G. ve İ.E.A. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.S. ile F.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.E.A. ise serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?