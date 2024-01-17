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Hatay'da Amik Ovası aşırı yağışlarla sular altında kaldı - Son Dakika
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Hatay'da Amik Ovası aşırı yağışlarla sular altında kaldı

Hatay'da etkili olan sağanak yağışlar sonucunda Amik Ovası'nda bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Antakya ilçesi Havalimanı mevkiindeki su baskını çiftçileri olumsuz etkiledi.

Hatay\'da Amik Ovası aşırı yağışlarla sular altında kaldı
17.01.2024 - 22:30,  Güncelleme: 22:34
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Hatay'da aşırı yağışlarla birlikte Amik Ovası sular altında kaldı

HATAY - Hatay'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Amik Ovasında yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışlı hava kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Hatay'ın bereketleri topraklarını bünyesinde barındıran Amik Ovası da yağışlı havayla birlikte sular altında kaldı. Antakya ilçesi Havalimanı mevkiinde tarım arazilerini kaplayan su baskını bölgedeki çiftçileri de olumsuz etkiledi.

Bölge halkı da günlerdir etkili olan yağışlı havayla birlikte tarım arazilerinin su altında kaldığını söyledi.

Kaynak: İHA
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