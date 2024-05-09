Hatay'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İskenderun ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Aranan 10 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız 2 tüfek, 3 tabanca, 19 fişek ve 71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.
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