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Hatay'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerine 101 bin 279 lira ceza - Son Dakika
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Hatay'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerine 101 bin 279 lira ceza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attığı tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi. Görüntülerde tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürme ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

Hatay\'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerine 101 bin 279 lira ceza
16.01.2024 - 00:09,  Güncelleme: 00:11
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HATAY'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attığı tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

13 Ocak akşamı ilçede asker uğrulama konvoyunda bulunan 8 motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerde tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürme ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA
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Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Ceza, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerine 101 bin 279 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerine 101 bin 279 lira ceza - Son Dakika
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