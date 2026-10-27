Hatay\'da belediye ekipleri Amanos\'taki 1500 metrekarelik bayrağı yeniledi

Hatay'da belediye ekipleri Amanos'taki 1500 metrekarelik bayrağı yenilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da Amanos Dağları'nın Topboğazı mevkisindeki 1500 metrekarelik Türk bayrağı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yenilendi. Püskürtme yöntemiyle yapılan çalışmada 1250 kilogram boya kullanıldı.
Hatay'da Amanos Dağları'na çizilen 1500 metrekarelik Türk bayrağı, belediye ekiplerince boyandı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Amanos Dağları'nın Topboğazı mevkisinde gerçekleştirilen işlemde, 1250 kilogram boya kullanıldı.
Püskürtme yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada, 1500 metrekarelik Türk bayrağı yenilendi.
Kaynak: AA
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