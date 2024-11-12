Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan beton mikserinin 3 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Halilbey Mahallesi'nde Y.A. idaresindeki 31 AUP 774 plakalı beton mikserinin freni, seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan beton mikseri, 3 araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Beton Mikseri Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?