Hatay'da Camiler Minaresiz, Minareler Camisiz Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Camiler Minaresiz, Minareler Camisiz Kaldı

Hatay'da deprem sonrası Tanışma Mahallesi'nde 4 camiden 2'si minaresiz, 2'si camisiz kaldı.

11.02.2025 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin yıktığı mahallede camiler minaresiz, minareler camisiz kaldı

Muhtar Abdurrahman Arslan: "Şuanda yeni bir cami yaptık ve 4 camimizin ikisinin minaresi yok ve iki minaremizin camisi yok"

Cami cemaatinden Mehmet Arslan: "Mahallemizde 2 minare camisiz, 2 camimiz ise minaresiz kaldı"

HATAY - Hatay'da depremin yıktığı 5 bin nüfuslu, bin 100 haneli Tanışma Mahallesi'nde 4 cami asrın felaketinde zarar gördü. Mahallelinin desteğiyle yeni bir caminin yapıldığı mahallede; 2 cami minaresiz, 2 minare camisiz kalırken vatandaşlar camilerine minare yapılmasını talep ettiler.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar alan Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı kentte depremde ibadethanelerde zarar gördü. Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 5 bin nüfuslu ve bin 100 haneli Tanışma Mahallesi'ndeki 4 cami depremde zarar gördü. Depremin izlerini silmek için mahalleli tarafından yeni bir caminin inşa edildiği Tanışma Mahallesi'nde 2 cami minaresiz kalırken, 2 minarede camisiz kaldı. Mahalle halkı kendi çabalarıyla inşa ettikleri camiye hayırseverler tarafından minare yapılmasını talep ettiler.

"Şuanda yeni bir cami yaptık ve 4 camimizin ikisinin minaresi yok ve iki minaremizin camisi yok"

Mahallede 2 caminin minaresiz, 2 minarenin de camisiz kaldığını ifade eden Muhtar Abdurrahman Arslan, "Deprem bölgemizde yıkıcı etkiler yaşattı. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. 5 bin nüfuslu ve Bin 100 haneye sahip bir mahallenin muhtarıyım. Depremde mahallede bulunan 700 ev zarar alarak yıkıldı. 4 camimiz vardı. Bunlardan 3 camimiz yıkıldı. Şuanda yeni bir cami yaptık ve 4 camimizin ikisinin minaresi yok ve iki minaremizin camisi yok. Camilerimiz minaresiz, minarelerimiz ise camisiz kaldı. Mahalleli olarak çabalıyoruz ama hayırseverlerin yardımlarıyla camilerimize minare, minarelere cami yapmak istiyoruz. Hayırseverler yardımcı olursa çok iyi olacak" dedi.

"Mahallemizde 2 minare camisiz, 2 camimiz ise minaresiz kaldı."

Depremde camilerin zarar gördüğünü belirten Mehmet Arslan, "6 Şubat depreminde camimiz buradaydı ama yıkıldı. Camisiz kaldık ama minaremiz duruyor. Mahallemizde 2 minare camisiz, 2 camimiz ise minaresiz kaldı. Hayırseverlerden gelecek yardımlarla yapmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu camiye minare istiyoruz"

Camiye minare yapılmasını isteyen Mustafa Arslan, "Depremde camimizin minaresi yıkıldı. Minaremiz yok. Bu camiye minare istiyoruz. Camilerimizdeki sorunlar çözülürse daha güzel ve memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Abdurrahman Arslan, İnsan Hakları, Deprem, Güncel, Hatay, Yaşam, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Camiler Minaresiz, Minareler Camisiz Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
17:56 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:18:03. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Camiler Minaresiz, Minareler Camisiz Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.