Hatay'da Çiftçilere Destek Tohum ve Makine Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Çiftçilere Destek Tohum ve Makine Dağıtımı

Hatay\'da Çiftçilere Destek Tohum ve Makine Dağıtımı

Hatay'da depremden etkilenen çiftçilere 153 bin kg pamuk, 100 bin kg soya tohumu ve zeytin makinesi dağıtıldı.

24.04.2025 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çiftçilere, pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu ile zeytin hasat makinesi dağıtıldı.

Kırıkhan ilçesindeki Toprak Mahsülleri Ofisi'nde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, programdaki konuşmasında, depremler nedeniyle kentteki tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Zorlukların devlet desteğiyle aşıldığını dile getiren Masatlı, "Depremde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımızı, arılarımızı, fidelerimizi, kısaca ürünlerimizi kaybettik. Bu süreçte devletimiz bunların hemen hemen birebir aynısını, daha iyisini ve çeşitlisini üretici vatandaşlarımıza verdi. Neredeyse 2 milyar liradan fazla bu şekilde bizlerin ödemesi oldu." dedi.

Masatlı, verimli arazileri en iyi şekilde değerlendirip üretime kazandırmak için çiftçilerin desteklendiğini anlattı.

Çiftçilere dağıtılacak ürünlerin maliyetinin 35 milyon liradan fazla olduğunu belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Son günlerde tarihin en büyük don olayını yaşadık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ve tüm yetkilileri sahada gerekli bilgileri aldı, tespitler yapıldı. İnşallah donla ilgili de devletimiz her zaman olduğu gibi elinden geldiği kadar vatandaşlarımıza, çiftçilerimize, üreticilerimize katkı sağlayacaktır."

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ise çalışmanın üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

Törende, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 5 bin 662 çiftçi için temin edilen 153 bin kilogram pamuk, 100 bin kilogram soya ve 400 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı, 62 üreticiye de zeytin hasat makinesi verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Tarım, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Çiftçilere Destek Tohum ve Makine Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye’ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi
Esenyurt’ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı O anlar kameralarda Esenyurt'ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı! O anlar kameralarda
Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek
İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü

15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
15:13 Kaybolan 4 yaşındaki Umut’un bulunduğu yer şoke etti Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti
14:13 Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
13:12 Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
22:12 İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
22:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
22:03 Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
22:03 İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
21:40 Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 17:22:25. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Çiftçilere Destek Tohum ve Makine Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.