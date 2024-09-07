Hatay'da çöpten 60 milyon TL gelir elde edildi - Son Dakika
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Hatay'da çöpten 60 milyon TL gelir elde edildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gökçegöz Katı Atık Depolama Tesisi'nde çöp gazından elektrik üretilerek 7 yılda 60 milyon TL gelir elde edildi.

07.09.2024 17:23
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Hatay'da çöpten 60 milyon TL gelir elde edildi

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gökçegöz Katı Atık Depolama Tesisi'nde çöp gazından elektrik üretilerek 7 yılda 60 milyon TL gelir elde edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin "Katı Atıktan Elektrik Üretme Projesi" kapsamında Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi'nde 2016 yılında hizmete açtığı tesis, 2024 Ağustos ayı itibarıyla elektrik enerjisi satışından yaklaşık 60 milyon TL gelir ederek ülke ve il ekonomisine katkı sağladı. Antakya, Altınözü, Defne, Kırıkhan, Kumlu, Hassa, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı olmak üzere 9 ilçeden gelen atıkların toplandığı tesiste, bugüne kadar 5 milyon ton evsel katı atık bertaraf edildi. 7,065 megavat güç birimiyle çöp gazından (metan) elektrik üretimine başlayan tesis, 2017- Ağustos 2024 yılları arasında toplam 249 bin 288 megavat elektrik üretti.

Tesisin kurulduğu günden bu yana 50 bin hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacına eş değer miktarda üretim yapıldığını aktaran HBB yetkilileri, çöp gazından elektrik enerjisi üretim tesisi ile birlikte karbondioksitten 28 kat daha zehirli ve sera etkisi oluşturan metan gazının kontrollü bir şekilde yönetimini de sağladıklarını vurguladı. Ayrıca yetkililer, 9 ilçenin atıklarını bertaraf ederken hem çevre kirliliğinin önüne geçtiklerini hem de sera gazı etkisini azalttıklarını da kaydetti.

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Hatay, Son Dakika

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