Hatay'da Deprem Davası İtirazı

27.02.2026 10:54
Hatay Başsavcılığı, depremdeki ölümlerle ilgili sanıkların cezasının artırılması için itirazda bulundu.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği "No: 10" apartmanına ilişkin davada, bir sanık hakkında verilen beraat kararına ve diğer sanığa iyi hal indirimi uygulanarak verilen 2 yıl 11 ay 25 gün hapis cezasına itiraz ederek, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi Yeşilevler Caddesi'nde bulunan "No: 10" isimli 2 katlı apartmanın yıkılması sonucunda, aralarında bebek ve çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Aralık 2025'te görülen karar duruşmasında, yapı sahibi sanık Selim Arslan'a, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 11 ay 25 gün ceza verildi; diğer yapı sahibi sanık Remzi Arslan ise "yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraat etti. Binanın yapım işini üstlenen Süleyman Köse'nin ise yargılama sürecinde hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyadan düşürülmesine karar verildi.

Depremde iki çocuğunu kaybeden anne Vahide Dilek Yıldız, ANKA'ya yaptığı açıklamada, "Sanığa ödül gibi bir ceza verdiler. O günden beri nefes alamıyorum" dedi. Ailenin avukatı kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

Başsavcılık, yerel mahkemenin kararını istinafa götürdü

Edinilen bilgiye göre Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı da yerel mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu belirterek, sanıklardan Remzi Arslan'a verilen beraat kararının kaldırılmasını, sanık Selim Arslan'a verilen cezanın ise eksik olduğu gerekçesiyle artırılmasını talep ederek istinafa başvurdu.

Başsavcılığın istinaf başvuru dilekçesinde, sanıklar Selim Arslan ve Remzi Arslan'ın yapı sahibi olarak binayı inşa ettirdikleri belirtildi. Binanın, birinci derece deprem bölgesi olan Hatay'da gerekli etüt ve projeler olmadan, yeterli donatı detaylandırması yapılmadan ve depremde yıkılabileceği öngörülmesine rağmen 1975 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ile bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı biçimde inşa edildiği ifade edildi.

Dilekçenin devamında, sanıkların meydana gelen ölüm ve yaralanma sonuçlarından kusurları oranında sorumlu oldukları değerlendirildi. Bu kapsamda, sanıklar hakkında "bilinçli taksir ölüme neden olma" uyarınca cezalandırma yapılması gerektiği savunuldu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Deprem, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

10:47
