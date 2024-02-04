Hatay\'da deprem sonrası restorasyon çalışmaları sürüyor

Hatay'da, 6 ve 20 Şubat'taki depremlerde yıkılan veya ağır hasar gören Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 71 yapıdan 45'inde restorasyon çalışmaları sürüyor.
Depremlerin ağır tahribatlar yarattığı tarih ve kültür kenti Hatay'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki 105 tescilli eserden 71'i ya ağır ya orta hasar aldı ya da yıkıldı.
İhalesi gerçekleşen ve restorasyona başlanan Habib-i Neccar Camisi, tarihi Ulu Cami, Beyazid-i Bistami Türbesi, Rum ve Süryani Katolik kiliseleri gibi toplam 30 eserin çalışmalarında ilerleme kaydedildi.
Çalışmaları devam eden 30 esere 15 kültür varlığının daha eklenmesiyle sayı 45'e yükseldi.
Ağır hasar alan veya yıkılan diğer eserlerin restorasyonu için de çalışmalar devam ediyor.
Kurşunlu Han'ın 2025'te hizmete açılması planlanıyor
Tarihi Uzun Çarşı'da yer alan Osmanlı İmparatorluğu döneminde tarihi İpek Yolu'nu kullanarak Antakya'ya gelen tacirlerin dinlenme merkezi olarak bilinen Kurşunlu Han'da da restorasyon sürüyor.
İçerisindeki 48 dükkan ile caminin depremle kullanılamaz hale geldiği handaki çalışmaların 2025'te tamamlanıp, buranın tekrar Antakya için kültüre, sanata hizmet eder hale getirilmesi planlanıyor.
Depremden hasar gören Mar Yuhanna, Rum ve Süryani Katolik kiliselerinde de ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
71 eser restorasyon programına alındı
Vakıflar Hatay Bölge Müdür Vekili Osman Güneren, AA muhabirine, depremlerden hemen sonra zarar gören vakıf eserlerine ilişkin yerinde tespit çalışmalarına başladıklarını anlattı.
Tespit edilen 71 eserin etrafını bariyerlerle çevreleyerek giriş çıkışları kestiklerini aktaran Güneren, daha sonra süreç içerisinde yapacakları çalışmalarla ilgili bir strateji belirlediklerini ve 71 eserin tamamının restorasyon programına aldıklarını ifade etti.
İlk aşamada 30 eserde çalışma gerçekleştirdiğini belirten Güneren, şöyle devam etti:
"Habib-i Neccar Cami, Ulu Cami, Beyazid-i Bistami Türbesi, Kurşunlu Han, Kurtuluş Hamamı, Sarımiye Cami ve kiliseler gibi abidevi yapılar ilk etapta ihale sürecinde hemen programa alındı ve uygulamaya başlandı. Daha sonra diğer eserlerimize sırasıyla geçildi. Şu anda eski Antakya'da özellikle mahalle mescidi hüviyetinde olan onlarca yapı var, bu eserler de yine tescilli eski eser ve bunları da üçüncü, dördüncü etaplar olarak şu anda programa almış vaziyetteyiz. Bundan iki ay önce sayımız 30 civarındaydı, bugün itibarıyla sayımız 45. Belki 15-20 gün sonra konuştuğumuzda bu sayımız artmış olacak, 71 sayısına ulaşacak. Bundan 2-2,5 ay sonra da tescilli eserlerimizin tamamında restorasyon sürecine başlamış olacağız."
Güneren, programa alınan 45 vakıf eseriyle ilgili bilfiil sahada çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Bu işlemlerin projelendirmeleri dahil her sürecinin meşakkatli ve titizlikle yürütülmesi gereken konular olduğunun altını çizen Güneren, her bir eserin iş bitiminin 700-750 gün sürdüğünü kaydetti.
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