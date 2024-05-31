Hatay'da depremlerden etkilenen çocuklar için sanat terapisi projesi kapanışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Hatay'da depremlerden etkilenen çocuklar için sanat terapisi projesi kapanışını gerçekleştirdi

Hatay\'da depremlerden etkilenen çocuklar için sanat terapisi projesi kapanışını gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türk Çocukları Eğitim Vakfı işbirliğiyle başlatılan 'Ben Buradayım' Projesi, Hatay'da depremlerden etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı sanat çalışmalarıyla atlatmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında çocuklar, resim yapma, dans etme ve şarkı söyleme gibi sanatsal faaliyetlerle duygularını ifade etme fırsatı buldular. Programda, projeye katılanlar tarafından dans gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu ve çocukların yaptığı resimler sergilendi.

31.05.2024 17:37
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Hatay'da depremlerden etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı sanat çalışmalarıyla atlatmalarını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türk Çocukları Eğitim Vakfı işbirliğiyle 13 Mayıs'ta başlatılan "Ben Buradayım" Projesi'nin kapanış programı gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü Makbule Kalyon, Antakya Çocuk Evleri Sitesi Halı Sahası'nda gerçekleştirilen programda projenin dezavantajlı çocuk, genç, yaşlı, kadın ve engelli bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri ve toplum farkındalığını artırmak için başlatıldığını söyledi.

Projenin sevgiyle büyüdüğünü belirten Kalyon, "Ben Buradayım sanat atölyesi ile yalnız çizmeyi, dans etmeyi, şarkı söylemeyi değil içimizden taşan duygu ve düşüncüleri ifade etmeyi de öğrendik. Çizerken, söylerken, dans ederken bilinçaltımıza kulak verip özgürleştik. Yavaşlayıp sakinleşmek, yaratıcı enerjimizi açığa çıkarmak ve şifa bulmak için hep birlikte sanatın iyileştirici gücünden faydalandık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeye katılanlar, dans gösterisi ve müzik dinletisi sundu.

Çocukların proje kapsamında yaptığı resimlerin de sergilendiği programa Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Süleyman Yıldırım, huzurevi sakinleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara, Çocuk, Hatay, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da depremlerden etkilenen çocuklar için sanat terapisi projesi kapanışını gerçekleştirdi - Son Dakika

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