Hatay\'da depremzedelere büyükbaş hayvan dağıtıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma uğradığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayvanlarını kaybeden üreticilere bin 973 büyükbaş hayvanın dağıtıldığı törene katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret, toplantı ve tören için Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma uğradığı Hatay'a geldi. İlk olarak Kırıkhan ilçesindeki hayvan pazarına gelen Bakan Yumaklı, depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere bin 973 büyükbaş hayvanın dağıtılacağı törene katıldı. Yumaklı, hak sahiplerine hayvan pasaportlarını dağıttı. Depremin ardından devlet desteğini sürekli hissettiklerini belirten üreticiler, teşekkür etti.

Törende konuşan Bakan Yumaklı, deprem bölgesindeki üreticilere verdikleri destekleri anlattı. Yumaklı, "Bu geçen süre içerisinde 43 bin 317 küçükbaş hayvanı deprem bölgesindeki kayıpları olan vatandaşlarımıza dağıttık. Yaklaşık 549 bin kanatlı hayvan kaybı vardı, onları da karşıladık. 26 bin 318 arısıyla beraber kovanı teslim ettik. Yaklaşık 5 bin 418 adet büyükbaş hayvan kaybı vardı. Bunların da bir bölümünü peyderpey tamamladık. Bu pazar gününe kadar tamamını vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bütün bu kayıpları karşılarken özellikle verim olarak en üst düzeyde olanlarını vermek adına biraz da süreci yaymış olduk" dedi.

GELİR KORUMA SİGORTASI

Üreticilerin, üretimi sürdürebilmesi için birçok şey yaptıklarımı dile getiren Bakan Yumaklı, "Resmi Gazete'de dün gece yayınlandı. Mesela Gelir Koruma Sigortası. Yani buğday eken üreticilerimizin makarnalık ve ekmeklik buğdayla alakalı eğer poliçe yaptıkları, sigortaladıkları bedel piyasa fiyatından daha yüksekte kalır ise yani piyasa fiyatı düşerse o poliçeyle onları karşılayacağız. Bu dünyada uygulaması olmayan, ilk kez bizim ülkemizde uygulamaya geçecek bir şey. Bunun gibi birçok uygulamamız var Tek isteğimiz var. Bu eli öpülesi, her şeye rağmen üretime devam eden üreticilerimizin üretimine devam etmesi" diye konuştu.

Bakan Yumaklı törenin ardından inceleme yapmak için Kırıkhan Karasu Derivasyon Kanalı T-2 Tüneli inşaatına geçti.