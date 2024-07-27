Hatay'da depremzedelere rezerv alan işkencesi derhal durdurulmalı - Son Dakika
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Hatay'da depremzedelere rezerv alan işkencesi derhal durdurulmalı

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DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Hatay'da depremzede halkın yaşadığı sorunları dile getirerek, rezerv alan işkencesinin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Koca, depremzedelerin evlerini boşaltmaları için tebligat gönderildiğini, hasarsız binaların elektrik ve sularının kesildiğini ve yargı süreci tamamlanmadan elektrik sayaçlarının söküldüğünü belirtti. Hatay'da depremzedelerin 'Yuvamıza dokunmayın' diye isyan ettiğini ifade eden Koca, yetkililere çağrıda bulunarak, rezerv alan işkencesinin derhal sonlandırılmasını istedi.

27.07.2024 15:56
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(ANKARA) - DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, " Hatay'da depremzede halk 'Yuvamıza dokunmayın' diye isyan ediyor. Biz de buradan bir kez daha ifade ediyoruz, Hatay'da depremzedeye rezerv alan işkencesini derhal durdurun" dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Koca, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın sorunlarını dile getirdi. Depremzede halkın yaralarının sarılmadığı gibi deprem suçlarına her geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirten Koca şöyle konuştu:

"Hatay'da son bir haftada rezerv alan işkencesiyle depremzedelere zulmediliyor. Gültepe Mahallesi'nde halka evlerini boşaltması için tebligat gönderildi. Akevler Mahallesi'ndeki hasarsız ve hasarlı evlere ağır hasarlı yıkım tebligatları gönderildi. Yine Esentepe Mahallesi'nde hasarsız binaların elektrik ve suları kesildi. Antakya'nın rezerv alan ilan edilen birçok mahallesinde yargı süreci tamamlanmadan elektrik sayaçları söküldü. Hatay'da depremzede halk 'Yuvamıza dokunmayın' diye isyan ediyor. Biz de buradan bir kez daha ifade ediyoruz, Hatay'da depremzedeye rezerv alan işkencesini derhal durdurun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay'da depremzedelere rezerv alan işkencesi derhal durdurulmalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da depremzedelere rezerv alan işkencesi derhal durdurulmalı - Son Dakika
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