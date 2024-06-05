Hatay'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi

Hatay\'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibinde ve kent merkezinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. İskenderun ilçesindeki etkinlikte 40 dalgıç, deniz dibinde temizlik yaparken, Dörtyol ilçesinde ise kent merkezindeki caddelerde temizlik çalışması yapıldı. Her iki etkinlikte de çevre temizliğinin önemi vurgulandı.

05.06.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibinde ve kent merkezinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İskenderun ilçesindeki etkinlikte çeşitli kurumlardan bir araya gelen 40 dalgıç, deniz dibinde temizlik yaptı.

Dalgıç ekiplerinin temizlik çalışmasında deniz içerisinden otomobil lastiği, cam, plastik, metal ve tahta atıkları çıkarıldı.

Etkinlik sonunda dalgıçlar deniz yüzeyinde "Gelecek için denizlere sahip çık" pankartı açıldı.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, etkinliği gerçekleştiren 40 dalgıça teşekkür ederek, çevre temizliğinin gelecek adına çok önemli olduğunu söyledi.

Dörtyol ilçesinde de Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında kent merkezindeki caddelerde temizlik çalışması yapıldı.

Dörtyol Belediyesi öncülüğünde kurumların da katılımıyla gerçekleşen temizlik etkinliğinin sonunda Atatürk Parkı'na fidan ekimi yapıldı.

Etkinlik sonunda katılımcılar geri dönüşüm malzemelerinden oluşan sergiyi gezdi.

Programda konuşan Dörtyol Belediye Başkan Vekili Gülsüm Nida Bölükbaşı, ekosistemin korunması için çevre temizliğinin önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, İskenderun, Dörtyol, Hatay, Çevre, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Yahudilerin yeni oyunu Hazırlandıkları büyük yürüyüş öncesi çatışma çıktı Yahudilerin yeni oyunu! Hazırlandıkları büyük yürüyüş öncesi çatışma çıktı
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:15:24. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement