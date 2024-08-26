Hatay'da esnaf, dedesinden kalan otomobili iş yeri olarak kullanıyor - Son Dakika
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Hatay'da esnaf, dedesinden kalan otomobili iş yeri olarak kullanıyor

Hatay\'da esnaf, dedesinden kalan otomobili iş yeri olarak kullanıyor

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir esnaf, dedesinden kalan atıl otomobili çalınmaması için iş yeri olarak kullanılan konteynerin üstüne sabitledi. Otomobilin yerini görenler şaşkınlık yaşarken, esnaf ise hatıra olarak gördükleri aracı korumak için bu yöntemi tercih ettiklerini belirtti.

26.08.2024 17:17
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde esnaf Mehmet Fikret Sincik, dedesinden kalan atıl otomobili çalınmaması için iş yeri olarak kullanılan konteynerin üstüne sabitledi.

Antakya Sanayi Sitesi'nde restoran işleten Sincik, 10 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Mahmut Gece'den kalan otomobili satmadı.

Arızaları nedeniyle bir süre park halinde tutulan aracın motorunun çalındığını fark eden Sincik, otomobili vinçle dayısının iş yeri olarak kullandığı konteynerin üstüne taşıdı.

Sincik, AA muhabirine, hatıra olarak gördükleri aracı çalınmaması için yedek parça satılan konteynere sabitlediklerini söyledi.

Otomobilin yerini görenlerin şaşırdığını belirten Sincik, "Dedemden bize kalan tek hatıra arabası. Otomobili orada görmek bizi mutlu ediyor. Artık iş yerini tarif ederken 'Üzerinde araba olan konteynerin orası' diyoruz. Bizlere de kolaylık oluyor." dedi.???????

Kaynak: AA

Antakya, hatay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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