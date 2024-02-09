Hatay'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da firari hükümlü yakalandı

Hatay\'da firari hükümlü yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

09.02.2024 15:25
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Hatay'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde çeşitli suçlardan 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.B'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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