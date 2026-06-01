Hatay\'da Gadir-i Hum Bayramı Kutlandı

HATAY'da Gadir-i Hum Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kapsamında vatandaşlar, akşam saatlerinde Samandağ ilçesindeki Hızır Aleyhisselam ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne geldi. Türbeyi ziyaret edenler burada bahur yakarak, dualar etti, getirilen kurbanlıklar kesildi. Daha sonra büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday ve et karışımının olduğu 'hirisi' adı verilen, bayram gününe özel yemeğin hazırlığına başlandı. Kentteki birçok esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için iş yerlerinin yarın kepengini bir günlüğüne kapatacağı öğrenildi.