Hatay\'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 zanlıdan 2\'si tutuklandı

Hatay'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan aranan H.İ, H.E. ve S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere operasyonla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. ve S.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.