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Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Hatay'da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 3 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. İki zanlı tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay\'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 zanlıdan 2\'si tutuklandı
14.12.2023 - 18:07,  Güncelleme: 18:08
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Hatay'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan aranan H.İ, H.E. ve S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere operasyonla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. ve S.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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