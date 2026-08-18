Hatay\'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

HATAY'da 3 şüphelinin, sepetli motosikletle geldikleri iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 9 Ağustos saat 22.00 sıralarında Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 şüpheli, sepetli motosiklet ile geldikleri iş yerinden hırsızlık yaptı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerasından eşgalleri ve kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin, 3 farklı hırsızlık, 1 gasp ve 1 evden hırsızlık olmak üzere toplam 5 olayın daha failleri olduklarını belirledi.

Adreslerine yapılan baskınla gözaltına alınan H.H., K.Ç. ve E.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.H. ve K.Ç. tutuklanırken, E.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.