Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan İ.H.A. ve H.D. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da İki Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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