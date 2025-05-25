Hatay'da İş Kadınına Saldırı

Hatay'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iş kadını Hatice Kartopu'nun park halindeki otomobiline silahla ateş etti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, dün gece Antakya ilçesi Akasya Mahallesi 143'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iş kadını Hatice Kartopu'nun boş arazideki park halindeki otomobiline silahla çok sayıda ateş etti. Camları kırılan otomobilin kaportasına 23 mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçta ve olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kartopu, kimseyle husumetinin olmadığını belirterek, olayın aydınlatılması için destek istedi.

Haber: Samim SELÇUK - Kamera: HATAY,