Hatay'ın Payas ilçesinde kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yeri sahibi gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'ın Payas ilçesinde kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yeri sahibi gözaltına alındı

Hatay\'ın Payas ilçesinde kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yeri sahibi gözaltına alındı

Hatay'ın Payas ilçesinde, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan O.Y'ye ait iş yerinde atık yağ ve ayrıştırıcı kullanılarak kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda, 2 bin 516 litre kaçak akaryakıt ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. İş yeri sahibi O.Y. gözaltına alındı.

28.02.2024 17:33  Güncelleme: 17:38
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Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki O.Y'ye iş yerinde atık yağ ve ayrıştırıcı kullanarak kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreste, 2 bin 516 litre kaçak akaryakıt ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İş yeri sahibi O.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatay'ın Payas ilçesinde kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yeri sahibi gözaltına alındı - Son Dakika
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