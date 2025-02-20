Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçaklıkla mücadele kapsamında il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 960 paket sigara, 18 bin 720'si doldurulmuş 54 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı), 350 gümrük kaçağı puro, 197 kilogram kıyılmış tütün ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
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