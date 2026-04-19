Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Hatay\'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama
19.04.2026 18:24
Hatay'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 19 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki 14 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 7 bin 160 kaçak sigara, 140 kilogram tütün, 118 kilogram nargile tütün, 73 elektronik sigara, 4 kaçak telefon, 1 ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan Ederson’a dev tepki Sinirden kendini yere attı Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Ederson’a Derya Uluğ bile dayanamadı Ünlü sanatçıdan büyük sitem Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
15:59
Canlı anlatım: Samsun’da goller üst üste
Canlı anlatım: Samsun'da goller üst üste
15:21
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
SON DAKİKA: Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
