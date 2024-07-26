Hatay'da kalıcı konutların yapım çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
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Hatay'da kalıcı konutların yapım çalışmaları değerlendirildi

Hatay'da yapılan toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve ilgili kurumların yetkilileri bir araya geldi. Toplantıda, kent genelindeki kalıcı konutların yapım süreci hakkında bilgi verildi ve son durum ele alındı.

26.07.2024 17:37
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Hatay'da kalıcı konutların yapım çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda kent genelindeki kalıcı konutların yapımında gelinen son durum ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da kalıcı konutların yapım çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

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