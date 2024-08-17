Hatay'da Kanalizasyon Sorunu: İnsan Sağlığı Öncelenmeli - Son Dakika
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Hatay'da Kanalizasyon Sorunu: İnsan Sağlığı Öncelenmeli

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CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da yaşanan kanalizasyon sorununa dikkat çekerek, insan sağlığının öncelenmesi gerektiğini belirtti. Kara, sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

17.08.2024 13:01  Güncelleme: 13:11
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(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da yaşanan kanalizasyon sorununa ilişkin, "Her şeyden önemlisi insan sağlığı. 4 aydır Hatay'ın her bir noktasından kanalizasyon deşarjlarıyla ilgili her gün bir ihbar geliyor. Artık insan sağlığını önceleyen politikalarınızı bir an evvel hayata geçirin" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Yıldırım Kara, Hatay'ın İskenderun ilçesinde devam eden TOKİ birinci etap inşaatı sırasında Mustafa Kemal Mahallesi 544 Sokak'ta apartmanların tıkanan giderleri ve Hatay'da yaşanan kanalizasyon sorununun sıklığına ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım Kara, şunları söyledi:

"'Bize oy verin, hizmet gelsin, garip kalmayın' diyordu Hatay'a, işte sayın Cumhurbaşkanı görün. Hatay'ın halini, belediyelerinizin yaptığı hizmetleri buradan görün. Biz vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde inceliyoruz, yerinde görüyoruz ve ilgili makamlara bu sorunları çözsünler diye buradan uyarıda bulunuyoruz."

Yıldırım Kara'ya konuşan bir yurttaş, "Boğazım enfeksiyon kaptı, babam hasta, ben de enfeksiyon kaptım. Apartmanda salgın başladı. Başvuru yaptım, başvuru numaralarım da var burada. CİMER'e de yazdım" dedi. Yurttaş, yetkililerin gelip su çektiğini ve bir daha geleceklerini belirterek gittiklerini belirterek "Bir daha gelmediler. 15-20 gün oldu" diye konuştu.

Yıldırım Kara, "544 Sokak'ta şirketin yapmış olduğu işlemlerden dolayı mı bu kanalizasyon atıkları mahallenin ortasında, yoksa ekiplerdeki yetersizlikten mi dolayı? Şirket başka bir şey söylüyor, belediye başka bir şey söylüyor. Biz de diyoruz ki, sizin sorunlarınızın halk bunun külfetine katlanmak zorunda değil. Her şeyden önemlisi insan sağlığı. 4 aydır Hatay'ın her bir noktasından kanalizasyon deşarjlarıyla ilgili her gün bir ihbar geliyor. Artık insan sağlığını önceleyen politikalarınızı bir an evvel hayata geçirin."

Hatay\'da Kanalizasyon Sorunu: İnsan Sağlığı Öncelenmeli
Kaynak: ANKA

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