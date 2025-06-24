Hatay'da bina boşluğunda mahsur kalan kedi yavruları ve dereye düşen köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'ndeki binanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, kedi yavrularını bulundukları yerden çıkardı.
Kumlu ilçesi Muharrem Mahallesi'nde de dereye düşen köpek, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Köpek, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Kedi ve Köpek Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?