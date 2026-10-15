Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Antakya ve İskenderun ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B, M.B. ve M.A.H. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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