Hatay'da kız öğrencilerin diktikleri kıyafetler ve kuklalar çocukları mutlu etti

HATAY - Hatay'ın İskenderun Sahil Kız Mesleki Teknik Anadolu Lise öğrencileri tarafından hazırlanan giysi ve kuklalar, konteyner kentte eğitim gören minik öğrencilere hediye verildi.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesi Sahil Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı'nı okuyan öğrenciler, minik öğrencilere yılbaşı dolayısıyla hediyeler verdi. Lise öğrencilerinin kendi elleriyle diktikleri 80 giysi ve kuklaları, Atakaş Konteyner Kent'inde eğitim gören 80 ana sınıfı öğrencisine dağıttı. Minik öğrencilere hediyelerini İskenderun Koodinatör Kaymakamı Ceyhun Denli, İskenderun Koordinatör Kaymakamı Miyase Demirkopan ve İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz'ın ellerinden aldı. Minik öğrenciler liseli ablaların hazırladıkları hediyeleri görünce çok mutlu oldular. Lise öğrencileri hediyelerin dağıtımından sonra palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle de çocuklara unutulmaz anlar yaşattılar.

"Yılbaşından dolayı güzel bir organizasyondu"

Böyle bir organizasyon yaptıkları için Sahil Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilere teşekkür ettiğini belirten İskenderun Koordinatör Kaymakamı Ceyhu Denli, "Yılbaşından dolayı güzel bir organizasyondu. Liseli gençlerimizin hediyeleriyle konteyner kentteki çocuklar, çok mutlu oldular. Bu organizasyon için liseli kız öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Kız öğrencileri dışarıdan temin ettikleeri malzemeleriyle diktikleri giysi ve kuklaları çocuklara hediye verildiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, "Yeni yılın başlaması dolayısıyla hediyeler verildi. Konteyner kentteki çocuklarımıza katkı vermek adına böyle bir organizasyon yapıldı" ifadelerini kullandı.