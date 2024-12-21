Hatay'da Konteyner Hırsızı Yakalandı

Hatay'da, Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait konteyneri çalan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mızraklı Mahallesi'nde İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait konteynerin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, konteyneri kamyona yükleyerek götüren şüphelinin kimliğini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli M.Y'yi yakaladı, çalınan konteyner ise İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin kamyona yüklediği konteyneri bulunduğu bölgeden götürmesi yer alıyor.
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