Hatay'da köpek balıkları ve vatozların korunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da köpek balıkları ve vatozların korunması için çalışma başlatıldı

Hatay\'da köpek balıkları ve vatozların korunması için çalışma başlatıldı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve Doğa ve Bilim Derneği iş birliğiyle, Turquoise Coast Environment Fund Turkey'in desteğiyle 'Samandağ Hırlavuk Kıyılarındaki Köpek Balığı ve Vatoz Türleri Habitatlarının Restorasyonu, Korunması ve İzlenmesi Projesi' uygulamaya konuldu. Proje kapsamında, nesli tehdit altında olan köpek balığı ve vatoz türlerinin üreme bölgeleri izlenerek, koruma alanları oluşturulması amaçlanıyor. Bölgenin koruma altına alınması aynı zamanda balık türlerinin çoğalmasına da katkı sağlayacak.

27.06.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da köpek balıkları ve vatozların korunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Doğa ve Bilim Derneği iş birliği, Turquoise Coast Environment Fund Turkey'in desteğiyle "Samandağ Hırlavuk Kıyılarındaki Köpek Balığı ve Vatoz Türleri Habitatlarının Restorasyonu, Korunması ve İzlenmesi Projesi" uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdit altında olduğu için "kırmızı liste"ye alınan köpek balığı ve vatoz türlerinin üreme bölgelerinden Samandağ'ın Hırlavuk kıyısında dalış yapılarak bölgede dağılım gösteren türler izlenmeye alınıyor.

Böylece bölgedeki vatoz ve köpek balığı türlerini tehdit eden faktörler belirlenerek, koruma alanları oluşturulması amaçlanıyor.

Proje yetkilisi İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, gazetecilere, bölgede nesli tehdit altında olan ve dünyada ender görülen birçok vatoz ve köpek balığı türünün olduğunu bildirdi.

Turan, şunları kaydetti:

"Samandağ bölgesinde 'vatoz tarlası' dediğimiz bir bölge bulunmakta. Bu bölge özellikle koruma altında, nesli tehdit altında olan köpek balığı ve vatoz türlerini barındırmakta. Bu bölgede bu türler üremekte, beslenmekte ve yaşamlarını devam ettirmektedir. Bununla ilgili koruma altındaki bu türlerin yaşamlarını tehdit eden faktörler bulunuyor, biz bu faktörleri minimize etmek istiyoruz. O bölgede deniz koruma alanı oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapmaktayız, bu konuda da Bakanlıkla işbirliği içerisindeyiz."

Bölgenin koruma altına alınmasının balık türlerinin çoğalmasına da fayda sağlayacağını vurgulayan Turan, bu durumun balıkçılar için de yararlı olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

İskenderun, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da köpek balıkları ve vatozların korunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:03:20. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da köpek balıkları ve vatozların korunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement