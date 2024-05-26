Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu

Hatay\'da kumsalda kadın cesedi bulundu

Türkiye'nin en uzun sahili olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda bir kadının hareketsiz yattığı fark edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

26.05.2024 11:43
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Hatay Samandağ'da kumsalda kadın cesedi bulundu. Belediye personelinin fark ettiği cansız beden, otopsi için morga kaldırıldı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Deniz Mahallesi'nin sahilinde temizlik çalışması yapan belediye personeli, kumsalda bir kadının hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

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