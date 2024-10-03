Hatay'da Lise Öğrencisi Kazada Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Hassa- Gaziantep yolunun Ardıçlı mevkisinde, E.Ç. idaresindeki 31 AAR 845 plakalı kamyonet, 16 yaşındaki lise öğrencisi Hamza Garip'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hamza Garip'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kamyonet sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.
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