Hatay'ın Belen ilçesinde minibüsün refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 31 M 1717 plakalı minibüs, Belen- İskenderun kara yolunda lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Refüje çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Minibüs Kaza Yaptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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