Hatay'da mutfak kültürünü yaşatacak kurs programının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hatay'da mutfak kültürünü yaşatacak kurs programının tanıtım toplantısı yapıldı

Hatay\'da mutfak kültürünü yaşatacak kurs programının tanıtım toplantısı yapıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek 'Hatay Mutfağı Kurs Programı'nın tanıtımı Antakya'da yapıldı. Bakan Yardımcısı Demirli, kursların depremzedelerin iyileşme sürecine katkı sağlayacağını, başvuruların 15 Eylül'e kadar süreceğini bildirdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenecek "Hatay Mutfağı Kurs Programı"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Kentin mutfak kültürünün tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde organize edilecek program kapsamında EXPO Alanı'ndaki Gastronomi Evi'nde toplantı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, toplantıdaki konuşmasında, bu tür kursların, Hatay'ın kültürel mirasının devamlılığının sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Kentin gastronomi kültürünü yaşatmak istediklerini dile getiren Demirli, şöyle konuştu:

"Programın zaman içerisinde farklı sürümleri, yeni versiyonları olacak. Hem Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü hem de Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından özel kurslarda veyahut halk eğitimi merkezlerinde, başta Hatay olmak üzere çeşitli illerde bunların kursları açılacak."

Demirli, kurs programının 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşların iyileşme sürecine katkı sunacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da, yeniden ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Gastronominin, önemli bir turizm kolu olduğunu belirten Öntürk, "İnşallah kursiyerlerin bu programlarda aldığı eğitimle, açılacak yeni mekanlarla, Hatay'ımızı turizm anlamında da farklı bir yere taşıyacağız." dedi.

Öntürk, kentte Büyükşehir Belediyesine ait 4 gastronomi evi bulunduğunu, İskenderun Sahili'nde de bir tesis açacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, program alanında kurulan yemek stantlarını gezdi.

Antakya ilçesinde düzenlenecek "Hatay Mutfağı Kurs Programı"na başvuruların 15 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da mutfak kültürünü yaşatacak kurs programının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

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